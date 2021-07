Billie Eilish reagiu aos comentários de um utilizador do TikTok, que acusou a artista de ser "um flop".

Eilish replicou o comentário em questão num vídeo que a mostra a esconder o riso, afirmando em tom de desafio: "Come o meu pó. As minhas mamas são maiores que as tuas".

Veja o vídeo: