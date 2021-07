Tozé Brito, o convidado da semana do podcast Posto Emissor, aborda com detalhe o presente da indústria musical, analisando a força do streaming no mercado global. O músico, antigo editor e atual vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, fala em “visualizações compradas”.

“Tens realidades absolutamente absurdas: como é que explicas que uma pessoa que tem milhões de seguidores só tem mil likes? Há aí qualquer coisa que não bate certo. Não vou aqui acusar ninguém de estar a manipular o mercado, mas na realidade sabemos que isso acontece. Não vale a pena escondê-lo. É evidente que há gente que tem números brutais, porque o faz em todo o mundo, e em Portugal também. Há gente que tem muita gente a segui-los porque tem verdadeiros fãs e verdadeiros seguidores. Noutros, obviamente, não bate a bota com a perdigota”.

Para ouvir a partir dos 41 minutos e 17 segundos: