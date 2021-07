Minta and the Brook Trout

Teatro Maria Matos, Lisboa, 13 de julho



Noites de Verão

Vários locais, Lisboa



16 de julho, 19h, Galeria Quadrum: Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, Noiva

23 de julho, 19h, Galeria Quadrum: Danifox, G Fema, Nídia, Rabu Mazda, Tristany

30 de julho, 19h, Galeria Quadrum: Toda Matéria

31 de julho, 16h, Palácio Pimenta: Bezbog, Carincur, Maria Callapez, oseias., Poly Garbo, UNITEDSTATESOF, Van Ayres

6 de agosto, 19h, MNAC: Vum Vum

13 de agosto, 19h, MNAC: Polido

20 de agosto, 19h, MNAC: Perila

27 de agosto, 19h, MNAC: Marte i Núpiter

(entrada livre, sujeita a lotação; levantamento de bilhetes nos locais dos espetáculos)



EA ÉVORA

Quinta de Valbom



Pedro Abrunhosa, 16 de julho

Carolina Deslandes, 17 de julho

Bárbara Tinoco, 23 de julho

Tiago Nacarato, 24 de julho



Lusco Fusco

Terraço do Capitólio, Lisboa



Agir, 17 de julho

IRMA, 18 de julho

Carolina Deslandes, 24 de julho

Rita Redshoes, 25 de julho



Legendary Tigerman



19 Julho - Avenida, Aveiro

20 Julho - Salão Brazil, Coimbra

21 Julho - Texas, Leiria

22 Julho - Bang Venue, Torres Vedras

23 Julho - Bafo de Baco, Loulé



Música no Parque

22 julho - Xutos & Pontapés + Churky

23 julho - Os Quatro E Meia + Mimi Froes

24 julho - Fernando Daniel + Cláudia Pascoal

29 julho - Deixem O Pimba Em Paz + Filho da Mãe

30 julho - Carminho + Buba Espinho

31 julho - Dino D’Santiago + Pedro Mafama



André Henriques

Lux, Lisboa, 23 de julho (18h)



Pedro Mafama

Lux, Lisboa, 29 e 30 de julho



They're Heading West com Cristina Branco e Miramar

Teatro Maria Matos, Lisboa, 14 de setembro



PZ

Lux, Lisboa, 25 de setembro

NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto

De 30 de setembro a 2 de outubro

30 de setembro: Deftones, Moonspell, Bizarra Locomotiva, PAUS, Paraguaii

1 de outubro: OneRepublic

2 de outubro: GNR, The Script, Waterboys, Moullinex e Xinobi



Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa

Altice Arena, Lisboa, 6 de outubro



Balthazar

Hard Club, Porto, 31 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 1 de novembro



Tricky

Hard Club, Porto, 30 de novembro

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 1 de dezembro



James

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 12 de dezembro

Campo Pequeno, Lisboa, 13 de dezembro



2022



Desconcerto

Coliseu dos Recreios, Lisboa, de 26 a 30 de janeiro



Metronomy

Hard Club, Porto, 1 de março

Coliseu de Lisboa, 2 de março



Wolf Alice

Coliseu de Lisboa, 3 de março



Jacob Collier

Coliseu de Lisboa, 6 de março

Hard Club, Porto, 7 de março

The Mission

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de março

Hard Club, Porto, 11 e 12 de março



Future Islands

Campo Pequeno, Lisboa, 10 de março



IDLES

Coliseu de Lisboa, 11 de março



Skunk Anansie

Coliseu do Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



The Kooks

Campo Pequeno, Lisboa, 26 de março



METZ

Hard Club, Porto, 17 de abril

LAV, Lisboa, 18 de abril

Rodrigo Amarante

Casa da Música, Porto, 18 de abril

Capitólio, Lisboa, 19 de abril



Novo Amor

Aula Magna, Lisboa, 21 de abril

Hard Club, Porto, 22 de abril



Tindersticks

Coliseu de Lisboa, 13 de maio

Coliseu do Porto, 14 de maio

Kings of Convenience

Coliseu do Porto, 16 de maio

Coliseu de Lisboa, 18 e 19 de maio



Yes

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de maio



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 4 de junho



DUA LIPA

Altice Forum de Braga, 5 de junho

Altice Arena, Lisboa, 6 de junho

AEROSMITH

Altice Arena, Lisboa, 8 de junho



Simple Minds

Coliseu do Porto, 21 de junho

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de junho



IRON MAIDEN

Estádio Nacional, Oeiras, 31 de julho

Michael Kiwanuka

Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 24 de setembro



Russ

Altice Arena, Lisboa, 29 de setembro



Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



The Weeknd

Altice Arena, Lisboa, 25 e 26 de outubro



Bon Iver

Altice Arena, Lisboa, 11 de novembro



FESTIVAIS 2022

ID NO LIMITS

Centro de Congressos do Estoril, 25 e 26 de fevereiro



FESTIVAL SÓNAR

De 8 a 10 de abril

Vários locais em Lisboa



GOUVEIA ART ROCK

23, 24 e 25 de abril



NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto

De 9 a 11 de junho de 2022



Com Nick Cave, Tame Impala, Gorillaz, Beck e Pavement, entre outros. Cartaz aqui.



Electric Daisy Festival

Praia da Rocha, Portimão

De 17 a 19 de junho



Rock in Rio Lisboa

Parque da Bela Vista, Lisboa

18, 19, 25 e 26 de junho de 2022



VOA Heavy Rock

Estádio Nacional, Oeiras

De 30 de junho a 1 de julho



Sumol Summer Fest

Ericeira Camping

1 e 2 de julho



EDP Cool Jazz

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

John Legend, 2 de julho

Yann Tiersen, 21 de julho

Jorge Ben Jor, 30 de julho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 6 a 9 de julho



6 de julho

Parov Stelar



7 de julho

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler