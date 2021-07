Os Foo Fighters estão a preparar o lançamento de um álbum de versões de música disco, sob a designação Dee Gees.

O disco, criado especialmente para o Record Store Day, irá contar com algumas versões de clássicos dos Bee Gees. Uma delas, para 'You Should Be Dancing', já se encontra disponível para escuta.

"Nunca na minha vida cantei assim, mas foi a canção mas simples que já cantei em toda a minha vida", afirmou Grohl, referindo-se ao seu falsete. "Devia andar a cantar assim há 25 anos".

"Hail Satin!", o álbum, sai a 17 de julho. Ouça aqui 'You Should Be Dancing':