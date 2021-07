Tozé Brito, o convidado da semana do podcast Posto Emissor, recordou os tempos em que trabalhou em editoras de música, confessando que era mais difícil gerir os egos de certos artistas do que as expectativas que tinham quando começavam a fazer música. "Muitos estavam convencidíssimos que eram génios e não eram e outros eram génios e não estavam nada convencidos que eram".

"Toda a gente entra nisto para ganhar, ninguém entra para perder, mas é preciso dizer-lhes logo de início: calma", continua, "uns vão ganhar, outros vão perder e às vezes não é o talento que decide".

