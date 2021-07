Barack Obama partilhou a sua playlist habitual de verão, no Spotify.

Da playlist deste ano fazem parte nomes como Bob Marley, Rolling Stones, Joni Mitchell, H.E.R., Lil Baby e Rihanna, para um total de 38 canções.

"Há muito para celebrar este verão, com as pessoas a reunirem-se com os seus amigos e familiares", escreveu o ex-presidente dos EUA. Ouça aqui a playlist: