O produtor Mike Logan, mais conhecido como Dynamike, partilhou recentemente no SoundCloud uma das suas últimas grandes criações: uma mash-up de 'The Devil In I', dos Slipknot, com o clássico 'I Will Survive', de Gloria Gaynor.

Esta remistura, que junta dois mundos à partida opostos, sucede a outras do mesmo autor - como 'Psychosocial' com 'Murder on the Dance Floor', de Sophie Ellis-Bextor - e já dá que falar. Ouça aqui: