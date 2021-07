Apesar de a pandemia da Covid-19 ainda não ter terminado, o EXIT Festival, na Sérvia, decidiu manter a sua edição deste ano.

O festival arrancou na passada quinta-feira, acolhendo mais de 42 mil pessoas, oriundas de 70 países diferentes.

O EXIT Festival realiza-se na cidade de Novi Sad, e celebra este verão o seu 20º aniversário. O evento só teve lugar graças à campanha de vacinação montada pelo governo sérvio, que já inoculou mais de 37% da população do país.

O governo trabalhou ainda com a organização do festival, no sentido de vacinar tanto os visitantes como os artistas que nele atuam.

O fundador do EXIT, Dušan Kovačević, traçou um paralelo entre a pandemia e a Guerra dos Balcãs: "Há 20 anos, após toda a miséria, o EXIT foi um símbolo do regresso à normalidade na região. Em 2021, volta a sê-lo, a um nível global", disse.

Do cartaz fazem parte nomes como DJ Snake, Charlotte de Witte ou David Guetta.