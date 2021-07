Tozé Brito é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Músico em nome próprio e de bandas como Quarteto 1111 ou Gemini, autor de alguns dos grandes clássicos da pop nacional e atual vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, falou sobre o seu currículo ímpar e o disco de homenagem às suas canções que chega como prenda dos 70 anos que completa no próximo mês.

A saída para Londres, onde estudou psicologia, a relação emocional com o Festival da Canção, a desvalorização da música nos últimos 20 anos, o trabalho em programas de humor de Herman José e as armadilhas do streaming foram outros temas abordados na conversa com Tozé Brito.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre a avaliação multimilionária do catálogo musical dos Queen, o pedido desesperado de ajuda de Britney Spears para se livrar da tutela do pai e os concertos a que vamos poder assistir na próxima semana.

A apresentação do 68º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.