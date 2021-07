Foi divulgado um trailer para "McCartney 3, 2, 1", documentário sobre a obra de Paul McCartney que conta com a presença do produtor Rick Rubin.

Os dois irão, ao longo de seis episódios, dissecar temas clássicos como 'Come Together', 'With a Little Help From My Friends' ou 'In My Life', contando histórias de bastidores e incluindo, até, trechos de canções inéditas dos Beatles.

"McCartney 3, 2, 1" foi realizado por Zachary Heinzerling e tem estreia marcada para o dia 16 de julho, no serviço de streaming Hulu. Esta plataforma não se encontra disponível em Portugal, mas algumas séries deste serviço têm sido ‘compradas’ por outros canais em território europeu.