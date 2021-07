O concerto que os Foo Fighters deram a 20 de junho no Madison Square Garden, e que significou o regresso dos concertos sem máscaras ou distanciamento social ao estado de Nova Iorque, foi registado numa curta-metragem.

Intitulado "The Day the Music Came Back", ou "O Dia em que a Música Voltou" em tradução literal, o filme dura apenas dez minutos e conta com entrevistas com os membros da banda, bem como com a equipa que ajudou a montar o espetáculo.

O concerto, cuja entrada foi permitida apenas a pessoas com a vacinação completa, juntou 15 mil fãs dos Foo Fighters. Veja aqui "The Day the Music Came Back":