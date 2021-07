Angel Olsen anunciou o lançamento de um novo EP, "Aisles".

O EP consistirá, exclusivamente, em versões de grandes êxitos dos anos 80: 'Eyes Without a Face' (Billy Idol), 'Safety Dance' (Men Without Hats), 'If You Leave' (Orchestral Manoeuvres in the Dark), 'Forever Young' (Alphaville) e 'Gloria' (Laura Branigan).

"Precisava de me divertir, ser menos séria em relação ao processo de gravação", explicou a cantautora. "Queria ser um bocadinho mais espontânea, e creio que precisava de me recordar que o podia ser".

O primeiro single, 'Gloria', já se encontra disponível para escuta. "Aisles" tem data de lançamento marcada para o dia 20 de agosto.