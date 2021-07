A série-prequela de "A Guerra dos Tronos" será filmada em Monsanto, a aldeia histórica do concelho de Idanha-a-Nova.

Segundo apurou o "Jornal do Fundão", no passado mês de junho a equipa técnica da série, imensamente popular em todo o mundo, esteve em Monsanto para avaliar as condições do local, tendo ficado "encantada" com a localidade e o seu castelo.

A prequela de "A Guerra dos Tronos" começa a ser gravada em Cáceres, em Espanha, no próximo mês de outubro, devendo ter, então, alguns episódios filmados em Portugal, apesar do difícil acesso ao castelo, assinala aquela publicação. Os preparativos, com a colaboração da autarquia local, devem começar ainda esta semana, preparando-se para levar centenas de atores e técnicos a Monsanto, aldeia que, de acordo com os últimos Censos, tem menos de mil habitantes.