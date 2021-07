Thurston Moore irá lançar a sua autobiografia, "Sonic Life", em 2023.

O músico assinou contrato com a editora Faber, meses após ter revelado ao "NME" estar a trabalhar num livro de memórias.

"Sonic Life" irá abordar a história da sua chegada a Nova Iorque, na adolescência, passando naturalmente pela sua carreira nos Sonic Youth e pelo impacto que teve na música rock - cujo amor começou após ver uma fotografia de Iggy Pop com os Stooges. "Quis fugir do ego e falar da informação", explicou.

Uma sinopse no website "The Booksellers" descreve a história como "baseada na perspetiva pessoal do autor, da sua pesquisa e dos seus arquivos".