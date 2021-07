Morreu Robert Downey Sr., cineasta e pai de Robert Downey Jr., a estrela de "Iron Man". Tinha 85 anos.

A notícia foi confirmada pelo ator, no Instagram. Segundo Robert Downey Jr., o seu pai "faleceu de forma pacífica, durante o sono", após anos de luta contra a Doença de Parkinson. "Ele era um cineasta inconformado e independente", acrescentou.

Robert Downey Jr. começou a sua carreira nos anos 60, realizando e produzindo filmes de baixo orçamento, muito marcados por uma visão e humor únicos.

Entre as suas obras, destaque para "Putney Swope", "Greaser's Palace" ou "Up the Academy". "Pound", de 1970, marca a estreia de Robert Downey Jr. como ator.

Para além do seu trabalho como realizador, Robert Downey Sr. participou também como ator em filmes como "Viver e Morrer em Los Angeles" ou "Magnólia", e esteve ao lado do filho em "Bom Dia Meninas" (1988) e "Hail Caesar" (1994).