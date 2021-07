Julian Casablancas, vocalista dos Strokes, partilhou a sua opinião sobre o jogo que esta quarta-feira opôs as seleções da Dinamarca e da Inglaterra, no Europeu 2020.

Para o norte-americano, o penalti que deu a vitória a Inglaterra foi mal assinalado. Julian Casablancas acusa Raheem Sterling de ter simulado ter sofrido falta na grande área e diz que o futebol tem de ser "consertado".

"O futebol é cá uma treta. Nem quero saber quem ganha, sou pela Argentina e pelos Estados Unidos. Mas o futebol é uma desgraça. É um concurso de representação. Quem mergulhar melhor na grande área, ganha. Que grande treta", escreveu a voz de 'Last Nite' no Instagram, partilhando um vídeo desacelerado do momento em que Raheem Sterling cai. "O futebol precisa de ser consertado", remata.