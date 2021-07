O concerto de Bon Iver na Altice Arena, em Lisboa, já por várias vezes adiado, foi reagendado agora para 11 de novembro de 2022, não se realizando no outono deste ano, como estava previsto.

De acordo com a Everything Is New, promotora do espetáculo, o novo adiamento deve-se ao "panorama atual da situação pandémica mundial".

Citando o DL nº 10-I/2020, de 26 de março, na redação do DL nº 26-A/2021, de 5 de abril, a organização comunica: "Os bilhetes adquiridos para o espetáculo de Bon Iver de 14 de abril de 2020 mantêm-se válidos para a data de 11 de novembro de 2022, sem necessidade de troca. O titular do bilhete pode, se assim o desejar, solicitar o reembolso do seu preço no ponto de venda onde o adquiriu, no prazo de 14 dias úteis, entre os dias 19 de novembro e 10 de dezembro de 2021. Não o fazendo, o bilhete manter-se-á válido para a nova data, sem necessidade de troca. Os bilhetes adquiridos para o espetáculo de Bon Iver de 31 de janeiro e 18 de novembro de 2021 mantêm-se válidos para a data de 11 de novembro de 2022, sem necessidade de troca e sem possibilidade de reembolso".