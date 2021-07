O ator e comediante Pete Davidson, que se tornou conhecido por integrar o elenco do "Saturday Night Live" e por ter namorado com a cantora Ariana Grande, resolveu apagar todas as suas tatuagens e vai demorar dois anos até ver a tarefa concluída.

A decisão de remover as mais de 100 tatuagens que tem no corpo foi tomada depois de a sua carreira cinematográfica ter disparado, com filmes como "O Rei de Staten Island" ou "O Esquadrão Suicida" - será também Joey Ramone no biopic "I Slept with Joey Ramone".

Depois de confessar que demora três horas a tapar todas as tatuagens quando está a filmar, Davidson revelou que uma das mãos já está praticamente livre de tatuagens e que depois de uma sessão de remoção leva um mês a cicatrizar.

"O próximo tratamento será daqui a um mês, aproximadamente", disse o ator à revista People, "dizem-me que quando tiver 30 anos já não terei nenhuma. Portanto, tenho mais dois anos disto".