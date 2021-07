A passagem de Inglaterra à final do Campeonato Europeu de Futebol foi festejada de forma efusiva por Adele.

A cantora inglesa, que atualmente vive na Califórnia, nos Estados Unidos, partilhou no Instagram um pequeno vídeo do momento em que Harry Kane começa por falhar o penálti a favor da seleção inglesa, para depois marcar o 2-1 na recarga, na partida que opôs os ingleses à seleção da Dinamarca, na passada quarta-feira. Os festejos de Adele e de quem a acompanha ouvem-se no vídeo:

"It's bloody coming home", escreveu Adele, referindo-se à canção de 1996 que continua a servir de hino à seleção inglesa. Outros artistas se juntaram nos festejos e na citação dessa canção, como Liam Gallagher, Dua Lipa ou Matt Bellamy, dos Muse, que parece ter assistido ao jogo no Estádio de Wembley.

Inglaterra e Itália jogam a final do Campeonato Europeu de Futebol no próximo domingo, 11 de julho, às 20h.