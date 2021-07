Os James têm regresso marcado a Portugal nos dias 12 e 13 de dezembro, primeiro na Super Bock Arena - Pav. Rosa Mota, no Porto, depois no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os concertos são promovidos pela PEV Entertainment, que comunica que os bilhetes estarão à venda a partir de sexta-feira.

Fundados em 1982 e com Tim Booth como timoneiro desde então, a banda de sucessos como 'Sit Down', 'Laid', 'Born of Frustration' ou 'Getting Away With It' é presença frequente nos palcos portugueses e, desta vez, apresentará o álbum "All the Colours of You", lançado em junho.