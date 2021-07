Jessica Springsteen, filha de Bruce Springsteen, fará parte da equipa de hipismo que representará os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A atleta, de 29 anos, partirá em breve para o Japão, juntamente com o seu cavalo, Don Juan van de Donkhoeve.

O hipismo é uma paixão antiga de Jessica, que com quatro anos aprendeu a montar a cavalo na quinta dos seus pais, em Nova Jérsia. Neste momento, ocupa o 27º lugar do ranking mundial.

"Sonho com isto desde que me lembro", escreveu, no Instagram. "Sinto-me muito grata à minha equipa, amigos e família por ter ajudado a fazer disto realidade".