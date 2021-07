Ed Sheeran viu-se forçado a interromper uma entrevista que estava a dar para um podcast, em vídeo, porque recebeu uma chamada do Ministério Interior britânico. "Esperem, esperem, esperem. Governo, governo", disse o cantor antes de atender a chamada.

Nos minutos seguintes, Sheeran foi questionado sobre a quarentena obrigatória que está a cumprir por ter viajado de volta a Inglaterra depois de uma temporada nos Estados Unidos.

A conversa com os atores Oliver e James Phelps (conhecidos por terem participado nos filmes da saga "Harry Potter") no podcast "Normal Not Normal" continuou depois de terminada a chamada.