Damon Albarn divulgou um tema novo, 'Polaris'. A canção fará parte do seu novo álbum a solo, "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows".

O disco, cujo título foi inspirado por um poema de John Clare, será o primeiro a solo de Albarn desde 2014 e tem data de lançamento marcada para o dia 12 de novembro.

Ouça aqui 'Polaris':