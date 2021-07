Gwen Stefani, vocalista dos No Doubt, e o cantor country Blake Shelton casaram no passado domingo e a artista partilhou as fotografias nas suas redes sociais.

A cerimónia íntima contou apenas com 40 convidados e o casamento foi oficiado por Carson Daily, apresentador da versão norte-americana do concurso de talentos "The Voice", onde o casal se conheceu quando desempenharam o papel de jurados.