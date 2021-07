Morreu Mary Weinrib, mãe de Geddy Lee, vocalista dos Rush. Tinha 95 anos.

Mary, uma sobrevivente do Holocausto, mudou-se para Toronto com Morris Weinrib, seu marido, o qual conheceu no campo de concentração de Auschwitz. Morris viria a falecer em 1965.

Mary nunca deixou de apoiar a carreira do filho, tendo chegado a colar posters dos Rush na montra da sua loja de conveniência, e a oferecer discos do grupo a quem não tivesse dinheiro para os comprar.

Mais recentemente, mãe e filho tiveram uma aparição em "From Cradle to Stage", série da Paramount+ com apresentação de Dave Grohl e da sua própria mãe, Virginia. Veja: