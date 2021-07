Morreu o realizador Richard Donner, aos 91 anos.

Donner foi responsável por filmes como "Superman" e "Os Goonies", para além de ter realizado os quatro filmes da saga "Arma Mortífera". A notícia da sua morte foi confirmada pela sua esposa, a produtora Lauren Schuler Donner.

O seu último trabalho seria o novo filme de "Arma Mortífera", que voltaria a juntar Danny Glover e Mel Gibson. "É meu privilégio, e meu dever, acabar com [a saga]", disse, ao jornal "The Telegraph", em dezembro de 2020.

Em comunicado, Mel Gibson lamentou a morte de "um amigo e mentor". "Aprendi tanta coisa com ele", afirmou. "Se empilhássemos todas as boas ações que fez, esticar-se-iam até um ponto por marcar no firmamento".