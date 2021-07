Miley Cyrus mostrou o seu apoio a Britney Spears, durante um concerto em Las Vegas.

Ao interpretar 'Party In The U.S.A.', Cyrus não esqueceu as provações da sua colega de profissão, mudando um dos versos da canção para "Libertem a Britney!".

"Temos de libertar esta chavala. Estou a passar-me com isto", acrescentou. Veja o vídeo: