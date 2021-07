Luís Montez, diretor da Música no Coração, é o convidado da mais recente edição do podcast Posto Emissor, da BLITZ. O promotor de espetáculos, que esta terça-feira leva Rufus Wainwright a Oeiras, revelou que encontrou para o músico canadiano um hotel especial, com vista para o mar, e que esses "miminhos" fazem toda a diferença na relação com os artistas.

"Não é só dar bom som e boas luzes, é levá-los a restaurantes", desvenda. "Os artistas em tournée estão sempre a comer as mesmas coisas, o mesmo vinho... Se de repente levarmos um artista ao Solar dos Presuntos ou ao Ramiro comer uma mariscada ele nunca mais se esquece na vida", garante, exemplificando: "A Norah Jones diz-me sempre: 'ó Luís, estou desejosa de chegar a Lisboa para comer bem!'"

Ouça este e outros segredos de Luís Montez pelos 35 minutos e 40 segundos: