Legendary Tigerman acaba de revelar as datas de uma digressão de clubes, com concertos que acontecerão entre 19 e 23 deste mês.

Nestes espetáculos, Paulo Furtado irá apresentar-se com a sua banda, naquela que diz ser "uma declaração de amor" aos clubes que foram "essenciais na sua construção enquanto pessoa e artista".



O músico português quer também dar o seu contributo para a sobrevivência do setor da música ao vivo.

Os concertos realizam-se em Aveiro, Coimbra, Leiria, Torres Vedras e Loulé. Os bilhetes custam 13 euros. Quem quiser assistir através do Instagram de Legendary Tigerman, em direto, é convidado a fazer um donativo. As verbas serão divididas em partes iguais pela União Audiovisual, pelos clubes e pelo artista. Também os bilhetes para os concertos terão as suas receitas divididas com os clubes.



Todos os espetáculos terão alinhamentos diferentes e contarão com o contributo do realizador JP Moreira no video jamming.

Veja as datas dos concertos, apoiado pelo Programa Garantir Cultura. Todos começam às 21h.



19 Julho - Avenida, Aveiro

20 Julho - Salão Brazil, Coimbra

21 Julho - Texas, Leiria

22 Julho - Bang Venue, Torres Vedras

23 Julho - Bafo de Baco, Loulé