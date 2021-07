Heidi Klum revelou que tentou salvar o seu casamento com o cantor Seal renovando os votos oito vezes, entre 2005 e 2012. "Acho que me casei oito vezes com o Seal", disse a modelo ao jornal Sunday Times.

"Pensei que seria divertido, que seria um festim de amor", acrescenta Klum, "eu tentei, não podem dizer que não tentei!". O casal, que tem quatro filhos em comum, iniciou o processo de divórcio em 2012 e ficou oficialmente divorciado dois anos depois.

Cinco anos depois, em fevereiro de 2019, Klum voltou a casar, em segredo, com o músico Tom Kaulitz, membro dos alemães Tokio Hotel, 17 anos mais novo do que ela. Seis meses depois, voltariam a celebrar a união, de forma mais pública, num iate em Itália.