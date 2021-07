Com Inglaterra em boa forma no Euro 2020, preparando-se para disputar esta quarta-feira a passagem à final, num jogo em que defronta a Dinamarca, os adeptos britânicos têm encontrado motivo de animação numa canção de 1996 da banda indie pop de Liverpool Lightning Seeds. Formado em 1989, o grupo conhecera sucesso com singles como 'Pure' ou 'The Life of Riley'. Composta e editada há 25 anos, quando Inglaterra recebeu o Europeu de Futebol, 'Three Lions (Football's Coming Home)' continua a ouvir-se nos estádios e nas ruas onde os ingleses torcem pela sua seleção.

À Sky News, Ian Broudie, dos Lightning Seeds, um dos autores da canção, mostra-se muito feliz com a popularidade duradoura de 'Three Lions'. "As pessoas passam pela minha janela, a cantar a canção a altas horas da noite. Faz-me sorrir", diz o músico, que escreveu o tema em 1996, a convite da federação inglesa de futebol. A letra coube aos humoristas Frank Skinner e David Baddiel, apresentadores do programa "Fantasy Football League".

Na altura, Ian Broudie recusou a sugestão da federação inglesa de futebol, que queria que a canção fosse cantada por futebolistas. O músico preferiu que aquele que se viria a tornar um hino dos adeptos ingleses refletisse a experiência do torcedor que nem sempre ganha, sem conotações nacionalistas.

Quanto às hipóteses de sucesso da equipa de Gareth Southgate, que ainda não sofreu qualquer golo no Euro 2020, Ian Broudie tem confiança num desfecho feliz, amanhã no Estádio de Wembley, ou seja, na "casa" de que fala a canção. "Há uma certa simetria poética. Passados 25 anos, sentimos que o vento sopra a nosso favor."

Anadolu Agency/Getty

Independentemente do resultado do jogo com a Dinamarca, esta quarta-feira às 20h, 'Three Lions (Football's Coming Home') continuará a ouvir-se durante muitos anos, acredita o seu autor. "É como o 'Parabéns a Você'. É o que os adeptos cantam e é ótimo."