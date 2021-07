O primeiro best of dos Queen poderá regressar em breve ao primeiro lugar das tabelas de vendas do Reino Unido, 40 anos após o ter alcançado pela primeira vez.

"Greatest Hits" vai ser alvo de uma edição especial de aniversário, que ao longo da última semana já vendeu em números suficientes para garantir esse primeiro posto: mais de 4000 unidades, 86% das quais vendas físicas.

Caso consiga, será a quinta semana que "Greatest Hits" passa em primeiro lugar: as primeiras quatro deram-se aquando do seu lançamento, em 1981.



Este é o álbum mais vendido de sempre no Reino Unido, tendo ultrapassado, em 2019, a marca de 6 milhões de cópias transacionadas. Desde o seu lançamento, já passou 952 semanas na tabela de vendas daquele país.