Slash celebrou, este fim de semana, 15 anos de sobriedade.

A data foi assinalada pela sua namorada, Meegan Hodges, no Instagram. "Parabéns, meu querido. Um viciado que se consegue recuperar é capaz de fazer tudo", escreveu. "Estou muito orgulhosa de ti, mas hoje ainda mais. Adoro-te".

O guitarrista dos Guns N' Roses tem vindo a detalhar, em entrevistas, os problemas com o vício que teve no passado. "Se bebesse de forma casual, essa porta iria voltar a abrir-se. Pelo que me abstenho", contou recentemente.