Luís Montez, diretor da Música no Coração, que organiza os festivais Meo Sudoeste, Super Bock Super Rock ou o novo Jardins do Marquês, que começou ontem em Oeiras, é o convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.

Em entrevista a Lia Pereira, o empresário recordou os tempos em que trabalhou na Rádio Comercial, chegando a fazer o turno da madrugada, da 1h às 7h da manhã.



"Lá para as 4 da manhã eu pensava: 'só padeiros e taxistas é que estão a ouvir'. E passava sempre o 'Conta-me Histórias', que tinha acabado de sair. O Zé Pedro ia de táxi e, como era um coração de ouro, fez questão de me conhecer e convidou-me para assistir aos ensaios”, recorda Luís Montez.



Desse encontro a uma proposta irrecusável foi um passo: "Um belo dia fomos a uma tasca jantar e o Zé Pedro diz-me: 'ó Luís, tu trabalhas na rádio, andas no Técnico, não te drogas... não queres ser manager dos Xutos?'”

Ouça, pelos 6 minutos e 2 segundos, a divertida história da digressão que Luís Montez fez com os Xutos & Pontapés, no final dos anos 80.