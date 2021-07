Os fãs dos Doors e de Jim Morrison celebraram o 50º aniversário da morte do músico, com vários tributos nas redes sociais e no cemitério de Paris onde foi sepultado.

Em declarações ao jornal "The Guardian", Imelda Bogaard, uma das fãs que visitou a campa de Morrison no passado sábado, afirmou que o faz todos os anos, incluindo a 8 de dezembro, data de aniversário do vocalista dos Doors. "A música traz-nos tanta felicidade, e junta tanta gente", disse.

Outro dos fãs que marcou presença no cemitério escreveu, no Twitter: "Existem os originais, os que são influenciados por eles e os que copiam porque não têm confiança suficiente para serem eles próprios. O Sr. Mojo Risin era o seu próprio homem".