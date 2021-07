Ed Sheeran e Stuart Camp, o seu manager, estiveram à conversa para o podcast "Normal Not Normal", onde o músico revelou que teve de ser convencido a não seguir avante com algumas das suas ideias mais "excêntricas" - como comprar uma ilha deserta, ou mudar-se para o Gana.

Segundo Sheeran, é o seu manager o responsável por fazê-lo mudar de ideias. "Mas isso nunca acontece com a música", acrescentou.

Camp admitiu que Sheeran tem muitas ideias "ridículas", que normalmente envolvem "mudanças". "Digo-lhe sempre que sim, de forma sarcástica, e depois a ideia acaba por morrer".

O autor de 'Shape of You' recordou uma ideia em particular: "Enviei-lhe uma ilha deserta, na Irlanda, onde nem sequer se pode construir uma casa. E disse-lhe: grande ideia! Vou comprar esta ilha e mudar-me para aqui", contou.