A Netflix anunciou o cancelamento de quatro séries, de uma só vez.

"Professor Iglesias" (terminou na terceira parte), "Country Comfort" (primeira temporada), "Bonding" (segunda temporada) e "The Crew" (primeira temporada) não terão continuidade na plataforma de streaming.

No entanto, e apesar do cancelamento de "The Crew", Kevin James foi convidado a desenvolver uma nova série de comédia, onde será ator e produtor.

Já Gabe Iglesias, de "Professor Iglesias", deverá gravar um novo especial de stand-up comedy ainda este verão. Rightor Doyle, criador de "Bonding", também terá uma nova oportunidade na Netflix.