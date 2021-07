Liam Gallagher é um dos muitos músicos ingleses que celebraram, este sábado, a passagem da seleção de futebol da Inglaterra às meias-finais do Campeonato Europeu.

O ex-Oasis publicou, no Twitter, a frase que os adeptos têm repetido desde o início do torneio: "It's coming home", parte do refrão de 'Three Lions', canção de David Baddiel, Frank Skinner e Lightning Seeds e que é um dos grandes hinos futebolísticos daquele país.

Também Yungblud, Gorillaz e Ed Sheeran partilharam a sua felicidade com o mundo, após a goleada à Ucrânia por 4-0. Veja aqui: