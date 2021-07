Numa entrevista à "Pitchfork", Björk enumerou as suas cantoras "confessionais" preferidas - e incluiu uma portuguesa.

A artista islandesa começou por confessar que, no que toca à sua música preferida, "não percebo o que dizem", acrescentando: "Gosto muito da Amália Rodrigues, apesar de não falar português".

"Também gosto da Abida Parveen, do Paquistão, mas não percebo uma palavra do que ela canta. No que toca a norte-americanas, adoro a Chaka Khan".

Para além destas três, há uma outra: Joni Mitchell. "Adoro-a, claro. Fiquei obcecada com o 'Don Juan's Reckless Daughter' e o 'Hejira' em adolescente. São discos que têm muito mais dela. É como se tivesse feito o seu próprio estilo musical".