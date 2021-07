Foi divulgado o primeiro trailer para "Masters of the Universe: Revelation", série da Netflix que recuperará a personagem de He-Man para os ecrãs.

A série, que retomará a história dos clássicos desenhos animados dos anos 80, estreia-se na plataforma a 23 de julho.

Na sua versão inglesa, "Masters of the Universe: Revelation" contará com os talentos, nas vozes, de Mark Hamill, Lena Headey e Sarah Michelle Gellar. Veja aqui o trailer: