Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Luís Montez, diretor da Música no Coração, que organiza festivais como o MEO Sudoeste, revelou que Post Malone - que atuou no Meo Sudoeste em 2019 - foi o artista mais caro que alguma vez contratou.

"Paguei 1 milhão e meio de dólares mais um jato para 16 lugares", conta o empresário. "E ele nem DJ trouxe, trouxe uma pen e um microfone. Mas fez um grande concerto", comenta Luís Montez, dizendo que, nessa noite, à hora do concerto do norte-americano, foi ao campismo e ficou espantado por aquele espaço estar cheio. "Obviamente que é importante ter boa música, mas estares com os teus amigos a contar histórias tem um valor incalculável", acrescentou o promotor que veio ao Posto Emissor apresentar o seu novo festival, o Jardins do Marquês, que começa este domingo em Oeiras.

Ouça esta história a partir dos 38m 30s.