Uma viagem rápida pelas décadas permite perceber que a controvérsia não abrandou com a morte de Jim Morrison, a 3 de julho de 1971. Al Aronowitz, no obituário assinado no New York Post em 1971, começava por escrever que «todos fazemos pactos com o diabo», adiantando depois que supunha «que Jim Morrison deve ter percebido que também o fez», inscrevendo assim o vocalista dos Doors naquela recorrente mitologia que se estende até Robert Johnson e que parece indicar haver uma dimensão sobrenatural para os que aceitam lidar com os seus fantasmas atrás de um microfone. Mas Aronowitz terminava o seu texto numa toada otimista, alegando que Jim poderia ter alcançado um certo grau de paz nos últimos dias da sua vida. Na revista Sounds, em dezembro de 1978, o álbum póstumo An American Prayer levava Sandy Robertson a escrever que «Jim era mais Lautréamont do que Presley», referindo-se ao mesmo poeta francês que inspirou Maldoror, dos Mão Morta. Robertson não hesita e declara mesmo que «Morrison poderá ter sido o único verdadeiro poeta vomitado pelo rock and roll».