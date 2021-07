Noah Weiland e Tye Trujillo, filhos de Scott Weiland e Robert Trujillo respetivamente, formaram um novo projeto musical.

Os Blu Weekend são formados não só pelos dois, como também por Anthony Laurie (guitarrista) e Jackson Morris (baterista), e já se estrearam ao vivo, num evento do iHollywood Film Festival.

Esta é a segunda banda em que Weiland e Trujillo tocam juntos, após o fracasso dos Suspect208, que contava também com London Hudson, filho de Slash.

Em entrevista ao "The Blairing Out With Eric Blair Show", Tye explicou que a sonoridade dos Blu Weekend "é mais punk". Veja aqui: