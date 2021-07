A expressão “banda de rock americana” parece assentar de forma particularmente eficaz nos Doors, o grupo de Los Angeles, na solarenga Califórnia, que viu o seu vocalista transformar-se num mito maior do que a vida e certamente maior do que a morte, impondo-se como uma inspiração que não dá sinais de esmorecer. Na sua obra encontram-se o deserto, os índios, o sangue nas ruas de New Haven, a praia de Venice, os canyons: todas essas imagens fazem parte da paisagem dos Doors, grupo que se agarrou ao futuro e que nunca deixou de exercer o tipo de fascínio que continua a fazer correr tinta.

Começamos, pelo 'fim'. Faça o favor de entrar.