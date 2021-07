The Weeknd e Angelina Jolie foram vistos a jantar juntos num restaurante em Los Angeles, tendo saído em separado do local para não serem fotografados ao lado um do outro.

A imprensa norte-americana diz que pode ter sido um jantar de negócios, mas não descarta a hipótese de um romance, visto que os artistas estão ambos solteiros.

Segundo o site Page Six, o par jantou no restaurante italiano Giorgio Baldi, espaço onde habitualmente são avistadas celebridades, na passada quarta-feira.

"Eles claramente não tentaram esconder que jantaram juntos", disse uma fonte próxima de The Weeknd à publicação, acrescentando que a situação provavelmente se deveu ao facto de o cantor estar a tentar apostar numa carreira em Hollywood, "ele está concentrado em entrar para a indústria do cinema".

O artista canadiano será um dos protagonistas da série da HBO "The Idol". Além de entrar como ator, desempenhando o papel de um dono de discoteca que lidera um culto secreto, Weeknd é também um dos criadores da série, produtor e argumentista.