Luís Montez é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Homem-forte da Música no Coração, a promotora de espetáculos por detrás de eventos como MEO Sudoeste, Super Bock Super Rock ou Santa Casa Alfama, o empresário apresentou o seu novo evento, Jardins do Marquês, que a partir do próximo domingo levará aos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, concertos de Rufus Wainwright, Mayra Andrade, Bonga e Jorge Palma, entre outros.

A paixão pela rádio, a digressão dos amigos Xutos & Pontapés (que, nos anos 80, ajudou a montar), os valores pagos a alguns artistas que trouxe a Portugal e a evolução estética do MEO Sudoeste foram outros dos temas abordados na conversa com Luís Montez.

Também neste Posto Emissor, falamos do protesto dos profissionais dos espetáculos, em Lisboa, do disco ao vivo dos Buraka Som Sistema e dos concertos que poderá ver na próxima semana.

A apresentação do 67º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.