O MEO Sudoeste não se vai realizar este ano. Em declarações à SIC, Luís Montez, responsável pela promotora Música no Coração, afirma que o festival da Zambujeira do Mar, programado para os primeiros dias de agosto, foi adiado para 2022, em virtude da situação pandémica.

"Estivemos até agora a tentar saber quais eram as regras de funcionamento, como era possível montar o MEO Sudoeste como o conhecemos, fizemos um plano de contingência para o qual não tivemos resposta", afirma Montez. "Já deveríamos estar a montar os palcos, estamos a um mês do evento e, com uma dor enorme, é o segundo ano que nos custa passar sem o festival", lamenta o promotor.

"Esperámos pelos resultados dos eventos-piloto [realizados em maio] para podermos saber quais são as regras. Como ainda não se sabe, não podemos estar continuamente a adiar. O nosso público tem férias para marcar, quer saber o que vai fazer à vida. Propusemos fazer testes de 48 em 48 horas. Estava tudo preparado. É um massacre estarmos sempre na expectativa. Sem esperança é muito complicado", concluiu.

O MEO Sudoeste está agora adiado para 2 a 6 de agosto de 2022. A organização faz saber que o bilhete para 2020 ou 2021 é válido para a edição de 2022, sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete. Quem pretender o reembolso "pode solicitá-lo nos 14 dias úteis seguintes à data prevista do festival em 2021".

Luís Montez é o convidado desta semana do podcast Posto Emissor. Ouça aqui: