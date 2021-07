13 anos depois de se ter juntado aos Xutos & Pontapés no palco do Rock in Rio Lisboa, Nelson Évora voltou a 'visitar' os amigos músicos, desta vez na sua 'casinha', ou seja, no estúdio e quartel-general da banda, na zona de Lisboa.

O atleta voltou a cantar, com os Xutos & Pontapés, o êxito 'A Minha Casinha', de 1988, e a banda desejou-lhe boa sorte para os Jogos Olímpicos de Tóquio que, segundo se sabe hoje, poderão ter de decorrer à porta fechada devido a um surto de covid-19 na capital japonesa. A grande competição desportiva acontece de 23 de julho a 8 de agosto.