Os Xutos & Pontapés manifestaram o seu desagrado com a forma como o governo tem lidado com o setor da cultura e dos espetáculos no contexto da pandemia de covid-19.

"Temos efetivamente um governo que não entende o drama que estamos a viver. A incompetência é esmagadora", escrevem numa mensagem partilhada com os fãs no Facebook, "têm de ser apuradas responsabilidades".

O grupo fala da "situação dramática em que o setor da cultura e dos eventos se encontra, com a maioria dos profissionais e empresas ainda sem trabalhar há mais de um ano" e diz que a culpa não é apenas da pandemia: "[deve-se] também à ausência de políticas ou de uma estratégia nacional adequada para este setor".

"É fundamental entender a emergência da situação, procurando salvaguardar os direitos e, acima de tudo, a sobrevivência de todos os protagonistas (profissionais e empresas) destes setores".

Tim, vocalista dos Xutos, esteve ontem presente na manifestação dos profissionais da música ao vivo, em Lisboa, contra o "cancelamento do verão" e a injustiça dos testes obrigatórios", dizendo, em declarações à Lusa, estar “descontente e preocupado com a situação” que tem causado “prejuízos enormes e incomensuráveis” no setor.