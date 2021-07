A 1ª edição do Festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley começa este domingo com Maria João Pires e Júlio Resende. Na noite de 4 de julho, os dois pianistas vão juntar-se em palco nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras, para uma noite sob o mote “Do Clássico ao Jazz”, com início às 20h30.

Até dia 11, atuarão no evento nomes como o norte-americano Rufus Wainwright, Rui Veloso, António Zambujo, Bonga, Jorge Palma e Mayra Andrade, entre outros. Veja o cartaz e os horários:

Abertura de portas: 19h00

Dia 4 de julho – Maria João Pires e Júlio Resende “Do Clássico ao Jazz” : 20h30

Dia 6 de julho – Vicente Palma : 20h00 , Rufus Wainwright : 21h00

Dia 8 de julho – Tainá : 20h00 , António Zambujo : 21h00

Dia 9 de julho – Mayra Andrade : 20h00 , Bonga : 21h00

Dia 10 de julho – Jorge Palma : 20h00 , Camané & Mário Laginha : 21h00

Dia 11 de julho – Tito Paris : 20h00 , Rui Veloso : 21h00

O concerto de Seu Jorge com Daniel Jobim inicialmente previsto para dia 2 foi cancelado.

Todos os lugares serão sentados e marcados. Em conformidade com o decretado pelo Governo em consequência da pandemia da covid-19, os espetáculos no concelho de Oeiras devem terminar às 22h30.

A Música no Coração, promotora do festival, faz saber que “de acordo com a atualização de 15/06/2021 da Norma da Direção-Geral da Saúde para a Estratégia Nacional de Testes para a SARS-CoV-2, a apresentação de teste negativo para o SARS-CoV-2 não é obrigatória para o acesso a espetáculos cuja venda se tenha iniciado antes dessa data”. No entanto, e seguindo a recomendação da Direção-Geral da Saúde, recomenda "a realização de teste, informando que o mesmo é gratuito, tanto no município de Oeiras, como no município de Lisboa, devendo ser marcado com antecedência".

Mapa do recinto

Estacionamento

O festival garante que toma as seguintes medidas de segurança: uso de máscara obrigatório em todo o festival; álcool-gel disponível no espaço e locais de atendimento; lotação adaptada às orientações da Direção-Geral da Saúde; todos os lugares são sentados e cumprindo as distâncias de segurança determinadas; entradas e saídas no recinto, e em cada setor da Plateia, separadas; acompanhamento de espetadores aos lugares de plateia através de staff especializado; desinfeção de todo o recinto, bem como dos equipamentos de uso partilhado; presença de uma equipa de assistência médica permanente e sala de isolamento própria, caso seja necessária; uso do equipamento de proteção individual adequado por todo o staff.

A organização pede ao público que chegue cedo por forma a minimizar as filas; evite ajuntamentos nas imediações dos espaços do festival; cumpra rigorosamente com a obrigatoriedade de uso de máscara em todo o recinto do Festival; respeite o distanciamento de segurança de 2 mts em todos os espaços de circulação, nomeadamente nas filas para entrada, bilheteiras, etc; higienize regularmente as suas mãos; cumpra a etiqueta respiratória; respeite os sentidos de circulação indicados; no final dos espetáculos, aguarde sentado até que o staff indique o momento em que poderá dirigir-se para a saída; respeite as indicações da sinalética colocada nos espaços do festival, bem como todas as indicações do staff que estará disponível para lhe dar o apoio necessário.

Preços:

4 de julho – Maria João Pires e Júlio Resende “Do Clássico ao Jazz”

Plateia VIP – 50€

Plateia A – 40€

Plateia B – 35€

Plateia C – 25€



6 de julho – Rufus Wainwright | Vicente Palma

Plateia VIP – 50€

Plateia A – 40€

Plateia B – 35€

Plateia C (anterior plateia em pé) – 25€



8 de julho – António Zambujo | Tainá

Plateia VIP – 45€

Plateia A – 35€

Plateia B – 30€

Plateia C – 25€



9 de julho – Bonga | Mayra Andrade

Plateia VIP – 40€

Plateia A – 30€

Plateia B – 25€

Plateia C – 20€



10 de julho – Camané & Mário Laginha | Jorge Palma

Plateia VIP – 45€

Plateia A – 35€

Plateia B – 30€

Plateia C (anterior plateia em pé) – 20€



11 de julho – Rui Veloso | Tito Paris

Plateia VIP – 45€

Plateia A – 35€

Plateia B – 30€

Plateia C – 25€